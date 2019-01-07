Российский капитан загадочно умер на корабле в Турции

Тело Юрия Черкасова нашли в его каюте

Российский капитан Юрий Черкасов найден мертвым в своей каюте на корабле "Канопус". О его смерти сообщили в генеральном консульстве России в Стамбуле.

В настоящий момент судно находится в порту рядом с турецким городом Чанаккале. Сухогруз плыл из Чёрного моря, прошел Босфор и двигался через Мраморное море в сторону пролива Дарданеллы.

Сведения о смерти капитана корабля "Канопус" компетентные власти Турции подтверждают, сообщил РИА Новости дежурный дипломат генконсульства. По данным Анкары, погибший - гражданин России.

Причины смерти капитана пока неизвестны. Тело погибшего отправят на аутопсию.