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Российский капитан загадочно умер на корабле в Турции

15:24
  • понедельник
  • 07 января 2019

Тело Юрия Черкасова нашли в его каюте

Российский капитан Юрий Черкасов найден мертвым в своей каюте на корабле "Канопус". О его смерти сообщили в генеральном консульстве России в Стамбуле.

В настоящий момент судно находится в порту рядом с турецким городом Чанаккале. Сухогруз плыл из Чёрного моря, прошел Босфор и двигался через Мраморное море в сторону пролива Дарданеллы.

Сведения о смерти капитана корабля "Канопус" компетентные власти Турции подтверждают, сообщил РИА Новости дежурный дипломат генконсульства. По данным Анкары, погибший - гражданин России.

Причины смерти капитана пока неизвестны. Тело погибшего отправят на аутопсию.

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