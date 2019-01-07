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Абэ поклялся на могиле отца поставить точку по вопросу Курил

15:47
  • понедельник
  • 07 января 2019

Премьер-министр Японии намерен заключить мирный договор с Россией

Синдзо Абэ во время посещения могилы своего отца пообещал, что приложит все силы для решения вопроса по поводу спорных островов Курильской гряды с Россией. "Поворотный момент" в истории территориальных разногласий между странами произойдет уже в этом году, заявил он.

Премьер-министр Японии поклялся перед могилой отца, что постарается "положить конец" проблеме. Абэ добавил, что его отец в свое время работал над японско-советскими отношениями, в том числе по теме Курил и мирного договора, передает РИА Новости.

Накануне Абэ заявил, что вопрос принадлежности Курил не может быть решен без согласия живущих на островах россиян.

В ходе большой пресс-конференции в декабре президент России Владимир Путин заявил, что Москва в ближайшее время намерена заключить с Токио мирное соглашение.

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