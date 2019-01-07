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Стало известно местоположение Скрипалей

16:59
  • понедельник
  • 07 января 2019

Сергей и Юлия Скрипали могут работать на спецслужбы, узнали британские СМИ

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия проживают на юге Великобритании и наблюдаются у узкого круга медиков, пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на "хорошо осведомленные" источники.

Один из анонимов заявил изданию, что Юлия после нападения в Солсбери могла получить работу и "вернуться в общество". Газета предполагает, что Скрипали могут работать на спецслужбы. Telegraph также утверждает, что друзья Юлии - как британцы, так и русские - навещали ее минувшим летом.

6 января британские СМИ сообщили, что власти Великобритании установили все детали покушения на Скрипалей. Член комитета Совета Федерации Франц Клинцевич назвал эту информацию "полным бредом", передает РИА Новости.

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