Стало известно местоположение Скрипалей

Сергей и Юлия Скрипали могут работать на спецслужбы, узнали британские СМИ

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия проживают на юге Великобритании и наблюдаются у узкого круга медиков, пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на "хорошо осведомленные" источники.

Один из анонимов заявил изданию, что Юлия после нападения в Солсбери могла получить работу и "вернуться в общество". Газета предполагает, что Скрипали могут работать на спецслужбы. Telegraph также утверждает, что друзья Юлии - как британцы, так и русские - навещали ее минувшим летом.

6 января британские СМИ сообщили, что власти Великобритании установили все детали покушения на Скрипалей. Член комитета Совета Федерации Франц Клинцевич назвал эту информацию "полным бредом", передает РИА Новости.