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Посольство уточнило информацию о россиянах на борту затонувшего в Турции судна

16:20
  • понедельник
  • 07 января 2019

Всего в результате крушения корабля погибли шесть человек

На затонувшем в Турции корабле россиян не было. Об этом сообщили в посольстве России в Анкаре. Ранее сообщалось, что на борту числились двое россиян.

По уточненной информации, всего в результате крушения судна погибли шесть человек. Четверо из них - граждане Украины. Посол Украины в Турции Андрей Сибига сообщил, что торговый корабль затонул у берегов турецкого города Самсун из-за погодных условий.

По его информации, всего на борту было 13 человек экипажа, 11 из них имели украинское гражданство, двое - Азербайджана. "Граждан России на борту судна не было", - заявила "Интерфаксу" пресс-атташе российской дипмиссии Ирина Касимова.

Предварительно, судно под панамским флагом, которое вышло из порта Азов (Россия), перевозило уголь.

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