В Госдуме поддержали идею удвоить МРОТ

В парламенте позитивно восприняли предложение профсоюзов

Депутат Госдумы поддержал предложение удвоить МРОТ до 25 тысяч рублей. Инициатива ранее поступила от Федерации независимых профсоюзов (ФНПР).

Как считает зампред думского комитета по экономической политике Владимир Гутенев, предложение ФНПР следует воспринимать как цель. Как сказал депутат в интервью RT, это приведет к более высоким темпам автоматизации производств и окажет позитивное влияние на важные вопросы, в том числе миграционные.

Ранее председатель ФНПР Михаил Шмаков заявил, что необходимо внести поправки в Трудовой кодекс о входящих в МРОТ надбавках. Он добавил, что профсоюзы будут настаивать на том, чтобы потребительскую корзину расширили до размера минимального потребительского бюджета.

С 1 января МРОТ повышен до 11 280 рублей в месяц.