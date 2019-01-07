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"Скучать я вам не дам": Волочкова покидает Россию

18:25
  • понедельник
  • 07 января 2019

Балерина пообещала поплавать за россиян

Бывшая балерина Анастасия Волочкова объявила о своем переезде из России. Артистка будет приезжать на Родину лишь по "творческой необходимости".

"Я решила остаться жить на Мальдивах", - написала она в своем Instagram. 42-летняя россиянка отметила, что нашла любимое место на Земле и больше не может ему изменять.

Танцовщица сопроводила запись видеообращением и пообещала фанатам, что не даст заскучать. Она также добавила, что уже ищет местную школу для дочери. После этого в ее соцсети появилась фотография со шпагатом.

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