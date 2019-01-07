Появились первые кадры последнего сезона "Игры престолов"

Точная дата премьеры финального сезона культового сериала до сих пор неизвестна

Телеканал HBO опубликовал несколько секунд из заключительного сезона "Игры престолов". Полноценный трейлер восьмой части так и не был представлен.

В проморолике показан отрывок из сцены знакомства одних из главных героев сериала - Сансы Старк и Дейенерис Таргариен. Персонажей сыграли актрисы Софи Тернер и Эмилия Кларк.

Заключительный сезон "Игры престолов" выйдет в апреле 2019 года. Несмотря на это, точная дата премьеры пока держится в секрете, передает ТВЦ.ru.

Первый сезон культового ТВ-шоу по произведениям писателя Джорджа Мартина вышел в 2011 году. С тех пор проект был удостоен множества наград, в том числе 38 премий "Эмми".