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Появились первые кадры последнего сезона "Игры престолов"

18:54
  • понедельник
  • 07 января 2019

Точная дата премьеры финального сезона культового сериала до сих пор неизвестна

Телеканал HBO опубликовал несколько секунд из заключительного сезона "Игры престолов". Полноценный трейлер восьмой части так и не был представлен.

В проморолике показан отрывок из сцены знакомства одних из главных героев сериала - Сансы Старк и Дейенерис Таргариен. Персонажей сыграли актрисы Софи Тернер и Эмилия Кларк.

Заключительный сезон "Игры престолов" выйдет в апреле 2019 года. Несмотря на это, точная дата премьеры пока держится в секрете, передает ТВЦ.ru.

Первый сезон культового ТВ-шоу по произведениям писателя Джорджа Мартина вышел в 2011 году. С тех пор проект был удостоен множества наград, в том числе 38 премий "Эмми".

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