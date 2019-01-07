Известный писатель умер в ночь на Рождество в Москве

Ему было 72 года

Российский писатель, философ и историк Николай Лисовой скончался на 73-м году жизни. Он умер в ночь на Рождество в Москве. Отпевание Лисового пройдет 10 января в 11:00 в Успенском соборе Новодевичьего монастыря.

Как написал в Facebook представитель Союза писателей России Геннадий Иванов, многие помнят Лисового по пасхальным телевизионным репортажам из Иерусалима и передаче "Православный календарь". Иванов выразил соболезнования родным и близким усопшего.

Лисовой - один из авторов "Православной энциклопедии". Награжден орденами РПЦ. Как поэт Лисовой был отмечен многими литературными премиями.