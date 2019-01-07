В Москве 2-летний мальчик проглотил лекарство деда-сердечника и умер

СК уже расследует смерть ребенка от неизвестной таблетки

У московской семьи произошла трагедия на новогодних праздниках. Двухлетний мальчик случайно проглотил таблетку от аритмии и умер спустя два дня.

Инцидент произошел на юго-западе столицы 4 января. Ребенок выхватил у дедушки из рук сердечные лекарства и засунул себе в рот. Через 15 минут мальчику стало плохо, и его увезли в больницу. Несмотря на усилия врачей, он скончался, не приходя в сознание, пишет "Московский комсомолец".

Следственный комитет проводит проверку по факту сообщений о смерти двухлетнего мальчика.