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Япония откажется от компенсаций по Курилам

10:32
  • вторник
  • 08 января 2019

До настоящего момента Токио считал, что Москва обязана выплатить компенсации бывшим жителям островов

Япония планирует предложить России заключить соглашение об отказе от взаимных претензий на компенсации по Курилам. Этот документ могут подписать одновременно с мирным договором между двумя странами.

До настоящего времени Токио считал, что курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи оккупированы Россией и поэтому имеет право требовать компенсацию. Однако теперь, как пишет газета Yomiuri Shimbun, власти намерены от нее отказаться, поскольку они осложняют и без того непростые отношения с Москвой.

Россия считает, что Южные Курилы (Кунашир, Хабомаи, Шикотан и Итуруп) вошли в состав СССР, в Японии этот факт не признают. Из-за этого мирный договор по окончанию Второй мировой войны между Россией и Японией до сих пор не подписан.

Накануне премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал, что приложит все силы для решения вопроса по поводу спорных островов Курильской гряды с Россией.

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