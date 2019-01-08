Россию сковывают аномальные морозы

Первая рабочая неделя встретит сильным похолоданием

На центральную Россию и Поволжье надвигаются аномальные морозы. Желтый уровень опасности уже действует на половине территории Приволжского федерального округа.

В Самарской и Саратовской областях температура воздуха будет ниже климатической нормы на 10 градусов. Столбики термометров местами опустятся до минус 30. По прогнозам синоптиков, усиление морозов ожидается в Оренбургской, Владимирской, Костромской, Орловской и Рязанской областях.

Холода придут и в столицу. Температура может опуститься до минус 17 градусов, а по области − до минус 24 градусов. И только к концу недели арктический циклон отступит, пишет ТВ Центр.