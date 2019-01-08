ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россию сковывают аномальные морозы

11:06
  • вторник
  • 08 января 2019

Первая рабочая неделя встретит сильным похолоданием

На центральную Россию и Поволжье надвигаются аномальные морозы. Желтый уровень опасности уже действует на половине территории Приволжского федерального округа.

В Самарской и Саратовской областях температура воздуха будет ниже климатической нормы на 10 градусов. Столбики термометров местами опустятся до минус 30. По прогнозам синоптиков, усиление морозов ожидается в Оренбургской, Владимирской, Костромской, Орловской и Рязанской областях.

Холода придут и в столицу. Температура может опуститься до минус 17 градусов, а по области − до минус 24 градусов. И только к концу недели арктический циклон отступит, пишет ТВ Центр. 

Главное сегодня
Морозная погода в Москве
Морозная погода в Москве
Морозная погода
Морозная погода
Морозная погода в Москве
Морозная погода в Москве
Морозная погода
Морозная погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.