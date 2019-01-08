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Ким Чен Ын прибыл на бронепоезде в Китай

11:23
  • вторник
  • 08 января 2019

Лидер КНДР пробудет в Пекине три дня

Лидер Северной Кореи прибыл с визитом в Китай. По сообщениям агентств, Ким Чен Ын отправился в соседнее государство на личном поезде.

Глава КНДР пробудет в Пекине три дня - до 10-го января. Его сопровождают министр иностранных дел и советник, ведущий переговоры с США. В ходе поездки ожидается встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, на которой будет обсуждаться ситуация на Корейском полуострове, а также процесс денуклеаризации. Нынешний визит Ким Чен Ына в Китай уже четвертый с весны прошлого года, пишет "ТВ Центр". 

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Председатель КНР Си Цзиньпин и глава КНДР Ким Чен Ын
Председатель КНР Си Цзиньпин и глава КНДР Ким Чен Ын
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