Трампу отказали дважды

У главы Белого дома возникли трудности при поиске нового главы Пентагона

Президент США Дональд Трамп не может найти нового главу Пентагона после отставки Джеймса Мэттиса. Как минимум уже два кандидата отказались от этой должности - бывший сенатор-республиканец Джон Кайл и генерал армии США в отставке Джек Кин.

Во вторник американский лидер планирует выступить с телеобращением к нации. Трамп намерен разъяснить ситуацию по шатдауну. С 22 декабря в стране частично не работает правительство. 800 тысяч государственных служащих находятся в неоплачиваемом отпуске. Из-за споров в конгрессе до сих пор не принят бюджет. Демократы не согласны потратить почти шесть миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Именно на этом настаивает Трамп, передает "ТВ Центр".

Ранее американский президент заявил, что в нынешней ситуации может объявить режим чрезвычайного положения в стране. Теперь юристы Белого дома изучают, насколько эта мера соответствует закону.