ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трампу отказали дважды

11:19
  • вторник
  • 08 января 2019

У главы Белого дома возникли трудности при поиске нового главы Пентагона

Президент США Дональд Трамп не может найти нового главу Пентагона после отставки Джеймса Мэттиса. Как минимум уже два кандидата отказались от этой должности - бывший сенатор-республиканец Джон Кайл и генерал армии США в отставке Джек Кин.

Во вторник американский лидер планирует выступить с телеобращением к нации. Трамп намерен разъяснить ситуацию по шатдауну. С 22 декабря в стране частично не работает правительство. 800 тысяч государственных служащих находятся в неоплачиваемом отпуске. Из-за споров в конгрессе до сих пор не принят бюджет. Демократы не согласны потратить почти шесть миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Именно на этом настаивает Трамп, передает "ТВ Центр".

Ранее американский президент заявил, что в нынешней ситуации может объявить режим чрезвычайного положения в стране. Теперь юристы Белого дома изучают, насколько эта мера соответствует закону.

Главное сегодня
Дональд Трамп на встрече с военным командованием
Дональд Трамп на встрече с военным командованием
Конгресс США
Конгресс США
Стена на границе Мексики и США
Стена на границе Мексики и США
Стена на границе Мексики и США
Стена на границе Мексики и США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.