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На охрану бензина в Мексике заступила армия

11:28
  • вторник
  • 08 января 2019

В стране происходят массовые незаконные врезки в трубопроводы

В Мексике топливный кризис. Военные взяли под контроль объекты государственной нефтяной компании, в том числе, перерабатывающий завод в городе Саламанка. Они будут обеспечивать безопасность предприятия как минимум месяц.

В шести штатах наблюдаются перебои или полное отсутствие бензина на заправках. Как заявил президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, такие меры приняты, чтобы предотвратить воровство топлива и незаконные врезки в трубопроводы страны, передает "ТВ Центр"

С января изменена система доставки нефтепродуктов. В прошлом году в Мексике обнаружены более 12 с половиной тысяч нелегальных врезок. За это время потери госкомпании из-за хищений топлива превысили 3 миллиарда долларов.

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