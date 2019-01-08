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Украина не может определиться, куда девать томос об автокефалии

12:31
  • вторник
  • 08 января 2019

Ранее сообщалось, что томос об автокефалии ПЦУ вернут в Стамбул, но позднее Минкультуры Украины опровергло эту информацию

Томос об автокефалии "новой Церкви" Украины будет храниться в Трапезном храме Софии Киевской, в Стамбул его возвращать не будут. Об этом сообщили в министерстве культуры страны.

Ранее глава департамента по делам религий и национальностей Минкульта Незалежной Андрей Юраш заявил, что томос вернут в Стамбул для подписания документа всеми членами Святейшего синода Константинополя, пишет РИА Новости. 

5 января патриарх Константинопольский Варфоломей подписал томос об автокефалии для украинской раскольнической церкви. Каноническая УПЦ это решение не поддержала, отметив, что это приведет к расколу в стране.

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