Украина не может определиться, куда девать томос об автокефалии

Ранее сообщалось, что томос об автокефалии ПЦУ вернут в Стамбул, но позднее Минкультуры Украины опровергло эту информацию

Томос об автокефалии "новой Церкви" Украины будет храниться в Трапезном храме Софии Киевской, в Стамбул его возвращать не будут. Об этом сообщили в министерстве культуры страны.

Ранее глава департамента по делам религий и национальностей Минкульта Незалежной Андрей Юраш заявил, что томос вернут в Стамбул для подписания документа всеми членами Святейшего синода Константинополя, пишет РИА Новости.

5 января патриарх Константинопольский Варфоломей подписал томос об автокефалии для украинской раскольнической церкви. Каноническая УПЦ это решение не поддержала, отметив, что это приведет к расколу в стране.