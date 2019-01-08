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Путин поведал об артиллерийском прошлом

12:24
  • вторник
  • 08 января 2019

Глава государства сообщил, что был командиром артиллерийского взвода

Президент России Владимир Путин во время посещения Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге рассказал о своем воинском звании артиллериста.

"Я получил звание лейтенанта как артиллерист. Командир взвода управления гаубичной артиллерией <…> 122 миллиметра", - рассказал Путин в беседе с почетным строителем России Владимиром Бендетом.

7 января Путин прибыл на народные гуляния в Петропавловскую крепость и произвел традиционный пушечный выстрел.

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