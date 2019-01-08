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Как будет расти московское метро в ближайшие годы

11:57
  • вторник
  • 08 января 2019

В течение пяти лет в московском метро откроются 30 новых станций

За прошедший год в столичном метро было открыто 17 новых станций. Одновременно были запущены сразу семь станций - от "Раменок" до "Рассказовки. Последний раз такой большой участок вводили в эксплуатацию 35 лет назад.

В 2018 году заработали первый отрезок Большой кольцевой линии (БКЛ) - от "Делового центра" до "Петровского парка" и станция "Савеловская". Пошли поезда от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской" Люблинско-Дмитровской линии, открылась станция "Беломорская" Замоскворецкой линии, передает ТВЦ.ru.

Однако строительство метро на этом не останавливается. К 2023 году завершатся основные работы на БКЛ, запустятся несколько Московских центральных диаметров, откроются более 30 новых станций и семь депо. В стадии проектирования находятся ветка в Рублево-Архангельское и линия через Бирюлево до поселения Рязановского.

В скором времени запустится Некрасовская (розовая) линия, будут продлены уже существующие линии: Люблинско-Дмитровская, Сокольническая, Солнцевская, Арбатско-Покровская. В новом, 2019 году, буден запущен участок БКЛ "Нижегородская" – "Авиамоторная" - "Лефортово". Сейчас там возводятся основные конструкции станционного комплекса.

Также идет строительство участка от станции "Саларьево" до "Столбово" Сокольнической линии. Здесь расположатся четыре станции: "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово". На конечной станции "Столбово" будет пересадка на одноименную станцию еще одной новой линии метро - Коммунарской. Таким образом, в Коммунарке сойдутся сразу две ветки метро.

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