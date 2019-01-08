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В России запретили порошковый алкоголь

13:04
  • вторник
  • 08 января 2019

Россияне самовольно меняли дозировку, не обращая внимания на рекомендации

В России вступили в силу поправки, запрещающие производство и оборот порошкового алкоголя. По информации правительства, речь идет о продукции, которую используют для получения алкоголя в жидком виде, содержащем в своем составе более 0,5 процента этилового спирта.

Запрет связан с тем, что потребители самовольно могли менять дозировку вещества, не обращая внимания на рекомендации. А такие эксперименты чреваты отравлениями и опасны для здоровья, пишет РИА Новости. 

На компоненты, используемые в парфюмерной продукции и предметах бытовой химии, запрет не распространяется.

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