В России запретили порошковый алкоголь

Россияне самовольно меняли дозировку, не обращая внимания на рекомендации

В России вступили в силу поправки, запрещающие производство и оборот порошкового алкоголя. По информации правительства, речь идет о продукции, которую используют для получения алкоголя в жидком виде, содержащем в своем составе более 0,5 процента этилового спирта.

Запрет связан с тем, что потребители самовольно могли менять дозировку вещества, не обращая внимания на рекомендации. А такие эксперименты чреваты отравлениями и опасны для здоровья, пишет РИА Новости.

На компоненты, используемые в парфюмерной продукции и предметах бытовой химии, запрет не распространяется.