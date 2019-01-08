Под завалами дома в Магнитогорске обнаружили ценные вещи

Что именно нашли спасатели, не уточняется

Власти Магнитогорска просят жильцов дома, пострадавшего от взрыва газа, забрать ценные вещи, которые спасатели достали из-под завалов.

Что именно нашли, не уточнятся. Жителей просят обратиться в Ленинский межрайонный следственный отдел для уточнения порядка получения находок, пишет РИА Новости.

31 декабря в результате взрыва газа в доме №164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске обрушились квартиры в одном из подъездов — с третьего по девятый этаж. Погибли 39 человек.