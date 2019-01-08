Под завалами дома в Магнитогорске обнаружили ценные вещи

Что именно нашли спасатели, не уточняется
Власти Магнитогорска просят жильцов дома, пострадавшего от взрыва газа, забрать ценные вещи, которые спасатели достали из-под завалов.
Что именно нашли, не уточнятся. Жителей просят обратиться в Ленинский межрайонный следственный отдел для уточнения порядка получения находок, пишет РИА Новости.
31 декабря в результате взрыва газа в доме №164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске обрушились квартиры в одном из подъездов — с третьего по девятый этаж. Погибли 39 человек.
Читайте также:
- Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец пришел в сознание
- Сколько выплатят семьям погибших и пострадавших в Магнитогорске
- Спасенного в Магнитогорске младенца отключили от аппарата ИВЛ
- "Скорбим, плачем и любим": Магнитогорск прощается с жертвами трагедии
- Официальный список погибших при обрушении в Магнитогорске