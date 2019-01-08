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Под завалами дома в Магнитогорске обнаружили ценные вещи

12:57
  • вторник
  • 08 января 2019

Что именно нашли спасатели, не уточняется

Власти Магнитогорска просят жильцов дома, пострадавшего от взрыва газа, забрать ценные вещи, которые спасатели достали из-под завалов.

Что именно нашли, не уточнятся. Жителей просят обратиться в Ленинский межрайонный следственный отдел для уточнения порядка получения находок, пишет РИА Новости.  

31 декабря в результате взрыва газа в доме №164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске обрушились квартиры в одном из подъездов — с третьего по девятый этаж. Погибли 39 человек.

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