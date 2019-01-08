Собянин: Дорожная сеть в Москве развивается беспрецедентными темпами

В 2019 году будет построено 100 километров новых дорог

Мэр Москвы Сергея Собянин рассказал о планах развития дорожной сети в столице. Ожидается, что в 2019 году будет построено около 100 километров новых дорог.

Будет построена южная рокада от Рублевского шоссе до Капотни и от Балаклавского до Пролетарского проспектов. На Северо-Западной хорде откроется магистраль от Дмитровского шоссе до Сколково и Мичуринского проспекта, а также Балочный мост. На Северо-Восточной хорде построют магистраль, связывающую трассу "Москва – Санкт-Петербург" с Косинской эстакадой.

Возле Нагатинской поймы появится пешеходный переход с лифтами и траволаторами через проспект Андропова. Улица Дорожная станет дублером Варшавского шоссе от Южной рокады до МКАД, также появится дублер у Дмитровского шоссе. Третий строящийся дублер напрямую свяжет МКАД с Коммунаркой и поможет разгрузить Калужское шоссе.

Также будут построены путепровод через Курское направление Московской железной дороги (МЖД) и тоннель для метро и автомобилей под Калужским шоссе, передает ТВЦ.ru.

За восемь лет протяженность московских дорог выросла на 19 процентов, было построено 820 километров новых дорог, 254 моста, эстакады или тоннеля, 218 пешеходных переходов.