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В Турции начали рассматривать дело об убийстве российского посла

15:01
  • вторник
  • 08 января 2019

Процесс проходит в закрытом режиме, обвинения предъявлены 28 фигурантам

Сегодня в Анкаре начались слушания по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова. Дипломата застрелили в декабре 2016 года. Обвинения предъявлены 28 фигурантам, некоторым - заочно. Анкара называет нападение провокацией, направленной на подрыв отношений с Москвой, а в российском МИДе - произошедшее квалифицировали как теракт.

Дворец правосудия в центре Анкары находится под усиленной охраной полиции. Заседание идет в закрытом режиме. Неизвестно даже, сколько человек, причастных к убийству Андрея Карлова, находятся сегодня в зале. Сообщается лишь, что обвинения предъявлены 28 фигурантам, сообщает "ТВ Центр".

Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время открытия фотовыставки в Анкаре. В дипломата стрелял сотрудник турецкой полиции Мевлют Алтынаш. В нашем МИДе случившееся назвали терактом. И организован он был вскоре после того, как в Турции едва не случился государственный переворот, предотвратить который помогла Россия. Затем последовала активизация сотрудничества двух стран по урегулированию в Сирии. Очевидно, такое развитие событий крайне не понравилось противникам действующей турецкой власти. Именно так убийство нашего посла оценили в Кремле.

Стрелявший в Андрея Карлова Мевлют Алтынаш служил в элитном подразделении полиции, которое обеспечивало безопасность президента Турции. За два дня до преступления, Эрдоган даже наградил Алтынаша за отличную службу. До последнего момента он ни у кого не вызывал подозрений. Но приступившие к совместной работе турецкие и российские следователи быстро установили связи полицейского с лидером оппозиции Фетхулахом Гюленом. Кроме того, в жилище Алтынаша литературу, издаваемую запрещенными экстремистскими организациями.

"Надо приветствовать начало суда над непосредственно организаторами и участниками покушения на жизнь нашего посла, виновниками убийства. Единственное, что хотелось бы, чтобы суд был как можно более открытым. Чтобы российская общественность и мировая общественность могли знать истинные причины, истинных виновников. Чтобы это дело не было излишне политизировано. Хотелось бы, чтобы это в кратчайшие сроки прошло и восторжествовала правда и, самое главное, чтобы не случилось ничего подобное в будущем", - заявил ведущий научный сотрудник центра международной безопасности института мировой экономики и международных отношений имени Примакова РАН Станислав Иванов.

Сколько продлится процесс, пока сказать сложно. Слишком много в нем деталей и участников. Многим, как Фетхуллаху Гюлену, обвинения предъявлены заочно. Ясно лишь одно: главной своей цели - поссорить Россию и Турцию, организаторы этого преступления не достигли.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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