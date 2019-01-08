Артист скончался 4 января в возрасте 79 лет

Сегодня в Москве простились с Иваном Бортником. Народный артист России скончался 4 января на 80-ом году жизни. Похоронили его на Троекуровском кладбище, передает "ТВ Центр".

На гражданской панихиде в театре на Таганке собрались друзья, близкие, коллеги и поклонники актера. Он сыграл около 50 ролей в кино, создав ярчайшие и запоминающиеся образы, а наибольшую популярность Бортнику принесла роль бандита Промокашки - в знаменитой картине "Место встречи изменить нельзя". Актер фактически стоял у истоков создания легендарной Таганки Юрия Любимова. Театру он прослужил почти полвека - выходил на сцену в "Гамлете", "Трех сестрах", "Пугачеве".