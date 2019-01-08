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Калининград перестал зависеть от транзита газа через Европу

14:53
  • вторник
  • 08 января 2019

В Калининградской области заработал новый терминал по поставке сжиженного топлива

Президент России Владимир Путин посетил калининградское подземное хранилище газа и ввел в эксплуатацию новый терминал по поставке сжиженного топлива в регион. Команду начать закачку президент дал из центра управления в режиме видео-конференц-связи с плавучей платформой, передает "ТВ Центр".

Калининградская область теперь не зависит от транзита газа через Европу. Его будут поставлять по альтернативному маршруту. Не по системе магистральных трубопроводов, а по морю. Мощность терминала 2,7 миллиарда кубометров газа в год. Что в полном объеме покрывает потребность региона.

"Это первый подобный проект в российской энергетике - создание регазификационного терминала. Конечно доставка первичного энергоресурса - природного газа - на подобное расстояние трубой является более экономически целесообразным способом доставки, более дешевым, но для нас, для области это, скорее всего, резервные мощности, которые существенным образом минимизируют, сводят на нет все транзитные риски. Но в этой связи хотел бы напомнить у правительства есть такое поручение подготовить предложение, чтобы для конечного потребителя эта разница в цене трубного газа и сжиженного природного газа, поставляемого в Калининград, чтобы эта разница не легла дополнительным бременем на плечи конечного потребителя", - заявил Путин.

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