На Украине потеряли томос об автокефалии "новой церкви"

Его забрали из Софийского монастыря в Киеве и увезли в неизвестном направлении

Томос об автокефалии "новой церкви" Украины исчез из Трапезной церкви Софийского монастыря в Киеве.

Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, его забрали представители духовенства и увезли в неизвестном направлении. Есть предположение, что документ отправили в Стамбул.

Ранее глава департамента по делам религий и национальностей Минкультуры Украины Андрей Юраш заявил, что томос вернут в Стамбул для подписания документа всеми членами Святейшего синода Константинополя.

В свою очередь в министерстве культуры Украины опровергли отправку томоса в Стамбул. Они подчеркнули, что указ хранится в Трапезном храме Софии Киевской.

5 января патриарх Константинопольский Варфоломей подписал томос об автокефалии для украинской раскольнической церкви. Каноническая УПЦ это решение не поддержала, отметив, что это приведет к расколу в стране.