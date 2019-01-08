Сибирский циклон привел к жертвам в Европе

Снежная лавина унесла жизни 9 альпийских лыжников

В Европе в результате мощных снегопадов под лавинами в Альпах уже погибли девять человек. Закрыты многие горнолыжные курорты, движение на автотрассах остановлено. В плену циклона не только Германия и Австрия, но и южные страны.

Снежный циклон родом из Сибири продолжает двигаться на запад. Центральная Европа утопает в снегу. На первый взгляд, зрелище, безусловно красивое - настоящая зима. Но это только если любоваться заснеженными пейзажами из окна. За последние двое суток сугробы выросли сразу на несколько метров. Автомобилистам приходится откапывать свои машины. На крышах частных домов и шале такое количество снега, что перекрытия могут обрушиться в любой момент. Самая сложная ситуация в Северных и Восточных Альпах. В Австрии сотни населенных пунктов остались без света и связи.

"Да, дорога между населенными пунктами Рауц и Санкт-Кристоф дейсвительно закрыта из-за угрозы схода лавин. Пока нельзя сказать точно, сколько она будет закрыта", - заявил преставитель полиции в населенном пункте Цюрс Маркус Бертхольд.

Под угрозой срыва и горнолыжный сезон. На одном из самых популярных австрийских курортов Хоккар сейчас идёт эвакуация. Местные власти опасаются схода сильнейшей лавины и повторения трагедии двадцатилетней давности, когда снежные массы накрыли целый город, жертвами стали больше 30-ти человек.

Сейчас из-за сильных снегопадов в Альпах погибли девять туристов, в основном, горнолыжники. В соседней Германии до сих пор сохраняется риск схода лавин - сейчас уровень достиг четвертого из пяти возможных. В некоторых районах Баварии объявлен режим чрезвычайной ситуации, передает "ТВ Центр".

За последние дни в районе Мисбаха выпало слишком много снега, и это сказалось на жизни простых граждан. На дорогах образовались заторы, люди больше не могут добраться на работу или за покупками. Мы отменили занятия во всех школах, чтобы не подвергать детей опасности", - сообщила официальный представитель аппарата главы района Мисбах Софи-Мария Штадлер

Но если для альпийских стран снег - явление, в принципе, привычное, то теплолюбивая Греция оказалась не готова к таким капризам природы. Снегопад практически парализовал столицу государства, а также Салоники и всю Аттику - из-за разгула стихии транспорт ходит с перебоями. В школах по всей стране отменили занятия. Коммунальные службы перевели на усиленный режим. А вот сами жители страны, оправившись от шока, такой неожиданно снежной зиме точно рады.

Синоптики в своих прогнозах весьма категоричны - лопаты убирать рано. В ближайшие дни погода ни в Австрии, ни в Германии не изменится. Более того, циклон продолжает продвигаться и дальше на юг. Снегопад уже накрыл Турцию и Ливан.

Александра Сергомасова, Глеб Зуев, Алина Напара, Кирилл Алянский. "ТВ Центр".