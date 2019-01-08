Мужчина с молотком напал на детей в Пекине

Злоумышленник мстил школе за то, что лишился работы

49-летний китаец с молотком напал на учеников одной из начальных школ Пекина во время перемены. Пострадали 20 школьников.

Преступника задержали на месте. Он объяснил полиции, что таким образом решил отомстить школе за непродленный контракт. Мужчина трудился техническим работником, но администрация школы сочла его не подходящим для этой деятельности.

На данный момент пострадавшие находятся в больнице. Трое из них в тяжелом состоянии, но их угрозы их жизням нет, пишет РИА Новости.