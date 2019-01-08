Путин успокоил расплакавшуюся девочку

Ребенок расстроился из-за того, что не успел сфотографироваться с президентом

Президент России Владимир Путин успокоил плачущую девочку во время визита в Санкт-Петербург.

Как пишут "Невские новости", девочка расплакалась из-за того, что не успела сфотографироваться с президентом.

"Не плачь, повернись", - сказал Путин, приобнял девочку за плечи и посмотрел в камеру. Мать девочки запечатлела памятный момент и поблагодарила президента.

Затем глава государства убедился, что девочка нашла маму, а после сел в машину. "Всего хорошего. С праздником. До свидания", - попрощался Путин.

7 января Путин приехал в Санкт-Петербург на народные гуляния в Петропавловскую крепость, выстрелил из пушки и рассказал, что был командиром артиллерийского взвода.