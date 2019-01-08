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В России разрабатывают новейшую крылатую ракету

17:22
  • вторник
  • 08 января 2019

Дальность ее полета более 4,5 тысячи километров

Для ВМФ России разрабатывают новейшую модификацию крылатой ракеты "Калибр-М". Она способна нести как и обычную, так и ядерную боевую часть.

Ракета будет отличаться от других "Калибров" дальностью стрельбы (более 4,5 тысячи километров) и габаритами – вес ее боевой части составит одну тонну. "Калибр-М" разместят на крупных надводных кораблях, а также на атомных подводных лодках.

Ракетный комплекс передадут флоту до конца действия госпрограммы вооружения, то есть до 2027 года, пишет ТАСС.

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