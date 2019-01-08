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У Скрипалей снесут крышу

16:18
  • вторник
  • 08 января 2019

Британские военные хотят устранить следы "Новичка"

Власти Великобритании распорядились снести крышу дома в Солсбери, где проживал Сергей Скрипаль. Военные проведут демонтажные работы, чтобы удостоверится, что здание полностью очищено от нервно-паралитического вещества, которым были отравлены экс-полковник ГРУ и его дочь Юлия.

Сначала военные установят строительные леса вокруг дома и гаража. Затем здание накроют специальным куполом, после чего крыши будут демонтированы и заменены на новые. Строительный мусор опечатают и вывезут с участка, сообщает ТАСС.

В ноябре возобновил работу ресторан Zizzi, который был закрыт после инцидента с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией.

4 марта бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись нападению в Солсбери. Британские власти заявили, что их отравили с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок", которое якобы было произведено в России. Москву сразу же обвинили в причастности к инциденту, но доказательств не предоставили.

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