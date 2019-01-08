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Климкин не желает видеть российских мужчин на Украине

17:55
  • вторник
  • 08 января 2019

Глава МИД хочет навсегда запретить мужчинам из России въезжать на Украину

Глава украинского МИД Павел Климкин предложил ввести постоянный запрет на въезд в страну российских граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Министр назвал эту меру "правильной фильтрацией".

"Я считаю, что фильтрация такая, очень правильная, очень умная фильтрация должна быть всегда. Я это всегда говорил", - заявил политик в эфире телеканала "1+1".

26 октября Киев ввел военное положение в десяти областях страны на 30 дней после того как Россия задержала в Керченском проливе три корабля ВМС Украины. На это время Киев ограничил въезд мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет.

В конце декабря президент Украины Петр Порошенко объявил об окончании военного положения в стране. Затем в Госпогранслужбе Украины сообщили, что запрет на въезд в страну российским мужчинам. Но через пару часов появилась информация что правила въезда в страну действуют, как и во время военного положения.

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