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Турция позарилась на базы США в Сирии

18:14
  • вторник
  • 08 января 2019

Турция просит США отдать ей американские базы в Сирии или уничтожить их

Анкара хочет забрать американские военные базы в Сирии после вывода войск США из арабской республики. Об этом турецкие власти заявили во время визита советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в страну.

Как пишет Hurriyet, власти Турции опасаются, что 22 базы могут попасть в руки курдов, поэтому военные объекты должны быть переданы Анкаре для борьбы с боевиками "Исламского государства" (организация запрещена в России – прим. ред.).

Если Вашингтон откажет в передаче баз, то они должны быть уничтожены, полагают турецкие власти.

В конце прошлого года пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии. По мнению американского лидера Дональда Трампа, победа над террористами завершена.

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