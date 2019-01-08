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Праздник закончился: Дед Мороз забыл в метро бороду и посох

18:40
  • вторник
  • 08 января 2019

За атрибутами новогоднего дедушки никто не вернулся

В московском метро рассказали о забытых в новогодние праздники вещах. Пассажиры столичной подземки за неделю выходных забыли около 200 вещей.

Среди самых необычных находок – искусственная борода и посох Деда Мороза. Половину потерянных вещей вернули владельцам, а вот за бородой и посохом так никто и не пришел, сообщает ТАСС.

"Возможно, это был самый настоящий Дед Мороз", - предположили в метрополитене.

Забытые вещи можно найти на станции "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии. Личные документы сразу передаются в полицию.

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