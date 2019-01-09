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Трамп экстренно обратился к нации

08:06
  • среда
  • 09 января 2019

Кризис на границе Мексики и США накаляется

Президент США Дональд Трамп впервые обратился к нации из Овального кабинета. Он заявил о растущем кризисе на границе с Мексикой. Трамп в очередной раз подтвердил, что ключом к решению проблемы считает возведение защитной стены в приграничной зоне.

Американский лидер вновь призвал демократов выделить деньги на её строительство и прекратить тем самым "шатдаун", отмечает "Газета.Ru".

В телеобращении Дональд Трамп также сообщил, что пригласил лидеров Конгресса на встречу в Белый дом, чтобы попытаться возобновить финансирование правительства.

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