Новые тарифы: для кого подорожало ОСАГО

Вступило указание Банка России о расширении тарифного коридора страховых полисов ОСАГО

9 января в России вступают в силу новые тарифы ОСАГО, установленные Центробанком. Базовый тарифный коридор расширен на 20 процентов вверх и вниз. Диапазон ставок для личных легковых автомобилей теперь составляет от 2 746 до 4 942 рублей, передает "ТВ Центр".

Кроме того, уточняется разделение водителей по возрасту и стажу на 58 категорий вместо четырех, которые были прежде. Для опытных водителей начинают действовать скидки - самая большая 7 процентов. Ранее они предусмотрены не были. По данным Центробанка, средняя цена полиса после нововведений может вырасти на полтора процента. Однако Российский союз автостраховщиков прогнозирует рост сборов в районе 5 процентов.