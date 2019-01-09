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Зарплаты россиян вырастут в 2019 году

08:46
  • среда
  • 09 января 2019

На индексацию оплаты труда бюджетников выделят 100 миллиардов рублей

С 1 октября зарплаты бюджетников, которые не вошли в "майские указы" президента России от 2012 года, будут проиндексированы на 4,3%. Об этом рассказал глава Минтруда и социальной защиты Максим Топилин.

"Никто не отменял требования по соотношению зарплат бюджетников из "майских" указов - врачей, учителей, социальных и научных работников - к средней по экономике в регионе. И мы жестко следим за сохранением соотношения", - подчеркнул министр.

По его словам, в 2019 году регионы получат из федерального бюджета дополнительно 100 миллиардов рублей для сохранения этого баланса. Топилин добавил, что рост зарплат этим категориям работников будет напрямую зависеть от того, как будет расти средняя заработная плата в регионе, сообщает "Российская газета".

При этом конкретный размер и сроки повышения зарплаты назвать нельзя. Все зависит от ситуации в конкретном регионе. Кроме того, у каждого региона своя схема повышения.

Топилин затронул и тему роста зарплат всех россиян. По его словам, в этом году ожидается рост реальных зарплат, но он будет более медленным, чем в 2018-м. Так, по базовому прогнозу Минэкономразвития, он составит 1,4%, однако министр считает, что рост будет несколько больше.

Ранее стало известно, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с начала 2019 года повышен до уровня прожиточного минимума. Теперь он составляет 11 280 рублей.

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