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Испуганные "Авангардом" ВМС США испытали гиперзвуковое оружие

08:42
  • среда
  • 09 января 2019

Американские военные пытаются придумать свой ответ новому российскому оружию

Эскадренный миноносец ВВС США USS Dewey во время учений в Тихом океане запустил не менее 20 гиперзвуковых снарядов из стандартного палубного орудия. Испытания проходили летом прошлого года, однако известно о них стало только сейчас.

Цель стрельб – доказать, что военные могут использовать старое палубное орудие в качестве "эффективного и недорогого оружия против крылатых ракет". Издание USNI News уточняет, что гиперзвуковые снаряды изначально проектировались для электромагнитной рельсовой пушки.

В конце прошлого года в США всерьез испугались испытаний боевого блока ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард". В Пентагоне считают, что у них нет защиты от такого российского оружия.

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