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Ужасающие детали убийства полицейского под Москвой

08:50
  • среда
  • 09 января 2019

Трагедия разыгралась из-за женщины

В подмосковном Подольске погиб полицейский из Тверской области. Мужчина во время отпуска приехал к знакомым.
В Подольске убили полицейского

Трагедия разыгралась рано утром 9 января в одном из домов на улице Академика Доллежаля. По предварительным данным, находясь в отпуске полицейский распивал спиртные напитки со своей возлюбленной и ее соседом.

Во время застолья мужчина приревновал даму к полицейскому. Завязался конфликт, в ходе которого правоохранитель получил смертельное ранение ножом в шею.

Как удалось узнать РЕН ТВ, предполагаемый убийца полицейского в 1999 году был судим за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Сейчас он скрывается. По неподтвержденным данным, преступник вооружен ножом.

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