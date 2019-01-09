Ужасающие детали убийства полицейского под Москвой

Трагедия разыгралась из-за женщины

В подмосковном Подольске погиб полицейский из Тверской области. Мужчина во время отпуска приехал к знакомым.

Трагедия разыгралась рано утром 9 января в одном из домов на улице Академика Доллежаля. По предварительным данным, находясь в отпуске полицейский распивал спиртные напитки со своей возлюбленной и ее соседом.

Во время застолья мужчина приревновал даму к полицейскому. Завязался конфликт, в ходе которого правоохранитель получил смертельное ранение ножом в шею.

Как удалось узнать РЕН ТВ, предполагаемый убийца полицейского в 1999 году был судим за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Сейчас он скрывается. По неподтвержденным данным, преступник вооружен ножом.