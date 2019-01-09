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Лаос вернул России легендарные танки Т-34

08:54
  • среда
  • 09 января 2019

Лаос передал России советские танки в исправном состоянии

Три десятка легендарных танков Т-34 прибыли в Россию из Лаоса. Они были переданы министерством обороны этой страны в рамках военно-технического сотрудничества. Вся техника в исправном состоянии. Как отметили в нашем военном ведомстве, до недавнего времени она стояла на вооружении армии Лаоса.

Т-34 морским путем преодолели более 4 с половиной тысяч километров и сейчас находятся во Владивостоке. Позже танки по железной дороге будут доставлены в подмосковный Наро-Фоминск, отмечает "Газета.Ru".

С 1940 по 1946-й годы было выпущено свыше 58 тысяч единиц. Однако сейчас действующих образцов осталось очень мало. Переданную лаосской стороной технику планируется использовать при проведении парадов Победы в разных городах России, а также для обновления музейных экспозиций и съемок фильмов о Великой Отечественной войне.

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Средний танк Т-34
Средний танк Т-34
Средний танк Т-34-85
Средний танк Т-34-85
Танк Т-34
Танк Т-34
Танк Т-34
Танк Т-34
Танк Т-34
Танк Т-34
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