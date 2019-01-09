Почти 4 миллиона россиян останутся без работы

Официально зарегистрированными неработающими станут 3,8 миллиона россиян

В России число безработных станет на 200 тысяч больше по сравнению с прошлым годом. В процентном соотношении этот уровень составляет около пяти процентов, выяснили эксперты Института народно-хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН.

С их прогнозами согласны и в РЭУ имени Плеханова. Доцент университета Людмила Иванова-Швец видит причины автоматизации производств, связанной с цифровизацией экономики. Из-за этого компании больше увольняют, чем берут на работу.

При этом рост безработицы до пяти процентов не считается в мировой практике критическим. Так, в еврозоне этот показатель равен 8,5%, пишет газета "Известия".

В конце прошлого года портал Rabota.ru сообщил, что 23% российских работодателей намерены начать 2019 год с сокращения штата. Между тем в Министерстве труда указали, что в настоящее время ситуация на рынке труда стабильная.