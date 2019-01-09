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Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

09:40
  • среда
  • 09 января 2019

Ближайшие будут в марте

Завершились новогодние каникулы. Начались суровые трудовые будни у российских граждан. Однако Роструд призывает не унывать. Ведомство напомнило, что следующие длинные выходные не за горами.

Первый такой отрезок ждет россиян с 8 по 10 марта. Граждане будут праздновать Международный женский день. А вот День защитника Отечества 23 февраля выпадет на субботу. В связи с этим выходной будет перенесен на 10 мая.

С 1 по 5 мая россиян ждут самые длинные выходные после Нового года благодаря празднованию Дня Весны и Труда. Кроме того, с 9 по 12 мая Россия будет праздновать День Победы, сообщает РИА Новости.

После этого длительные выходные будут ждать россиян только в ноябре, когда будет отмечаться День народного единства - со 2 по 4 число.

А еще Роструд напомнил, что текущая рабочая неделя продлится всего три дня - с 9 по 11 января. Ранее ТВЦ.ru спросил у врачей, как вернуться к жизни после новогодних каникул.

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