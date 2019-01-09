В Кемеровской области дом с многодетной семьей выгорел дотла

Три ребенка и трое взрослых стали жертвами крупного пожара в Кемеровской области

Трагедия произошла этим утром в Кемеровской области. В поселке Тисуль при пожаре в частном жилом доме погибли шесть человек, среди них трое маленьких детей - пятилетняя девочка, семилетний мальчик и четырехмесячная девочка. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Возбуждено уголовное дело.

"По предварительной информации, в частном доме соседи почувствовали запах гари и вызвали сотрудников МЧС, которые обнаружили погибших", - сообщила "ТВ Центру" старший помощник руководителя ГУ СК России по Кемеровской области Ирина Мазеева.

Предварительно установлено, что все погибшие, кроме 20-летней девушки, друг другу приходятся родственниками. Причиной инцидента могло стать короткое замыкание.