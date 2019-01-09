"Хочет быть принцессой": Зеленского разнесли в пух и прах

​Кандидат-комик допустил серьезную ошибку

Украинский политолог Юрий Романенко прокомментировал обращение юмориста Владимира Зеленского, который метит на пост президента Украины, к народу. Комик призвал избирателей прислать ему свои инициативы. На их основе он собрался составить президентскую программу, сообщает ТВЦ.ru.

"Это самая его первая серьезная ошибка, которую он сделал. Потому что к избирателю нельзя выходить с подобного рода предложениями", - подчеркнул Романенко.

По мнению политолога, избиратель – это "женщина, которая, как мы знаем, любит инициативу". Он подчеркнул, что женщина хочет, чтобы за ней ухаживали, а не наоборот.

"Женщина хочет быть принцессой и хочет соответствующего внимания", - добавил Романенко. В связи с этим политолог предложил Зеленскому самому стать принцем и конкретно говорить массам о том, что именно он хочет делать на посту президента.

В конце 2018 года Владимир Зеленский заявил, что будет баллотироваться на должность президента Украины. Уже в январе текущего года экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко обвинил его и других кандидатов в разжигании русофобии. Говоря о Зеленском, он подчеркнул, что это "шут, клоун, пошляк и слуга олигарха-убийцы – [Игоря] Коломойского". По его словам, комик и представители его коллектива "95 квартал" издевательски шутят над конфликтом в Донбассе, а также выражают благодарность участникам карательной операции против жителей региона.