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В Россию пришли аномальные морозы

11:45
  • среда
  • 09 января 2019

Холода сопровождаются снегопадами и метелью

Сильные морозы, о которых предупреждали жителей, пришли в Поволжье. Этой ночью там столбики термометров опускались почти до минус 30 градусов, сообщает "ТВ Центр".

В Самарской и Саратовской областях пик холодов ещё не пройден, потепление ожидается только к концу недели. Из-за низких температур на полигонах Центрального военного округа дополнительно развернули более ста пунктов обогрева.

В Башкирии 9 января объявлено штормовое предупреждение. А вот в Кемеровской области обещают метель, снегопады и шквалистый ветер. Угроза схода лавин сохраняется в горных районах Краснодарского края, Мурманской области и республиках Северного Кавказа.

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