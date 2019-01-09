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Опух от пьянства: в Сети посмеялись над "стрельбами" Порошенко

11:53
  • среда
  • 09 января 2019

Военные предложили украинскому президенту выстрелить из снайперской винтовки

Томос освещал новоявленную украинскую автокефалию совсем недолго. Всего лишь сутки был выставлен в трапезном храме Софии Киевской, а затем пропал. Что стало полной неожиданностью как для прихожан, так и для сотрудников музея-заповедника.
Порошенко в восторге: Епифанию вручили томос

Спустя некоторое время подробности случившегося узнали украинские журналисты. Томос возвращается в Стамбул. Вроде бы временно. Оказывается, его должны подписать все иерархи Вселенского синода. Но пока это сделал только  патриарх Варфоломей, а значит - документ недействителен.

О тонкостях процедуры подписания иерархи константинопольского патриархата вряд ли не знали. Скорее всего, соблюсти процедуру не дал Порошенко - примчался в Стамбул за томосом лично, чтобы привезти его на Украину, как и обещал, к Рождеству. Но заготовленное шоу пошло не так. А ведь были знаки: в ожидании церемонии передачи документа рядом с Порошенко упал в обморок священник. А сам президент споткнулся, внося томос в Софию Киевскую.

Начало новой агитационной кампании обернулось для Порошенко чередой скандалов и нелепых ситуаций. И практически каждая стала поводом для пристального изучения и комментариев в интернете. Вот президент поздравляет народ с Рождеством и публикует фото семьи на фоне елки. Но соотечественники обращают внимание на его мятые брюки, ругают за развал страны и троллят его детей, которые надели вышиванки, хотя учатся за границей.

Впрочем, для комментаторов куда интереснее помятых штанов помятое лицо президента. Его нездоровый румянец и несвязную речь в последнее время замечают все чаще и на родине, и во время международных встреч. А тут еще масла в огонь подлил украинский журналист Юрий Бутусов. Вспомнил вдруг историю четырехлетней давности, когда на полигоне под Киевом Порошенко появился перед прессой в низко надвинутой кепке, которая скрывала покрасневшие глаза. Защитник президента уверяет - это следствие неудачного выстрела из винтовки с сильной отдачей. Но объяснение получилось уж слишком прямолинейным.

До выборов на Украине уже меньше трех месяцев, а рейтинг Порошенко близок к катастрофическому. И тенденция для него самая печальная. Минувшей осенью он уступал несколько процентов только Юлии Тимошенко, а сегодня проигрывает уже и известному украинскому комику Владимиру Зеленскому. Соседство довольно символичное. Но Порошенко явно не до смеха.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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