Трамп рассказал, что на самом деле угрожает американцам

Президент США хочет стену на границе с Мексикой, но растет она с заокеанскими партнёрами

Дональд Трамп выступил с телеобращением к нации, в котором заявил о гуманитарном кризисе в США. Главная причина которого, по мнению американского президента, наплыв мигрантов. Трамп настойчиво требует выделить деньги на строительство стены с Мексикой. И уже готов пойти на уступки демократам, которые отказались принимать бюджет, парализовав работу правительства.

Трансляцию почти восьмиминутного обращения президента США вели крупнейшие каналы. Дональд Трамп заявил впервые в таком телевизионном формате, что Америка на грани гуманитарного кризиса. Страна больше не может принимать нелегальных мигрантов. Тем более что многие из них - бывшие наркоторговцы. Всего за год от наркотиков погибает американцев больше, чем за вьетнамскую войну. Закрыть границу на замок не дают демократы, по мнению которых строительство стены на границе обойдётся новому бюджету слишком дорого - почти в 6 миллиардов долларов.

"Единственное решение заключается в том, что демократы приняли бы закон о расходах, который бы защищал наши границы и открыл бы правительство. Эта ситуация может быть разрешена на встрече за 45 минут. Я пригласил лидеров Конгресса завтра, чтобы сделать это", - заявил Трамп.

По сути, приглашение за стол переговоров. Президент готов идти на уступки. Объявлять режим чрезвычайного положения, которым грозил еще два дня назад, не станет. А стена вполне может быть построена из стали, а не из бетона, как предполагалось раньше. Однако пока барьер удалось возвести только на границе с демократами. Представители партии отказались поддерживать любые законопроекты администрации Трампа из-за продолжающегося с 22 декабря шатдауна. Одним из первых не набрал голосов документ о санкциях против Сирии и тех, кто с ней сотрудничает. Впрочем, от переговоров представители Сената не отказываются.

Всё выше стена и с заокеанскими партнёрами. Здесь уже дипломатическая. США решили понизить статус ЕС с правительственного до уровня международной организации. Страны вполне могли бы заниматься своими политическими и экономическими проблемами самостоятельно. А не с участием Еврокомиссии, которая якобы "оторвана от реальности". Именно такие оценки звучат из уст американских дипломатов - тех, кто, казалось бы, должен налаживать отношения с Евросоюзом, а не наоборот. В Брюсселе уже выразили свое недоумение.

"Мы находимся в контакте со службами администрации США, чтобы понять те последствия, которые это решение может иметь для делегации Евросоюза в Вашингтоне", - указала представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Косьянчич.

Это всё, что смогла ответить представитель главы дипломатии журналистам, которые буквально закидали ее вопросами. Ясно одно: торговое противостояние с США нарастает, политических противоречий становится больше и теперь уже ЕС, кажется, готов понизить статус Америки с союзнического до партнёрского. В Европе уже заявили, что отношения с Вашингтоном сегодня напряжённее, чем когда-либо.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".