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Беспилотник снова атаковал британский аэропорт

11:56
  • среда
  • 09 января 2019

Полиция начала расследование в связи с появлением дрона над аэропортом Хитроу

Полиция Великобритании разыскивает злоумышленников, которые парализовали работу одного из крупнейших аэропортов Европы - лондонского Хитроу. Из-за появившегося в небе неопознанного беспилотника накануне в течение часа были отменены все вылеты, сообщает "ТВ Центр".

Для поиска дрона может быть задействована даже военная техника. О ситуации оперативно проинформировали министров транспорта и внутренних дел. Буквально за несколько дней до этого власти Великобритании увеличили до 5 километров зону вокруг аэропортов, в которой запрещено использование беспилотников.

На этот шаг пришлось пойти после того как в декабре в небе над другой воздушной гаванью - Гатвиком - неизвестные также запустили дроны. Заблокировав работу аэропорта почти на двое суток, все это время своего вылета ожидали более 100 тысяч человек. Найти злоумышленников полиции пока не удалось.

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