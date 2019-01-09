Как выглядело убившее динозавров цунами

Ученые смоделировали гигантское цунами, после которого вымерли гигантские ящеры

Американские учёные создали модель гигантского цунами-убийцы, накрывшего Землю в результате падения астероида 66 миллионов лет назад. Сильнейшие волны - до полутора километров в высоту - привели к вымиранию, пожалуй, самых загадочных животных в истории - динозавров. Что происходило на планете в момент катастрофы, специалисты восстановили буквально по минутам. Масштабы бедствия потрясают.

Яркая вспышка, а затем стремительное распространение желто-голубого цвета по поверхности земли. Так выглядит модель гигантского цунами-убийцы, которое обрушилось на нашу планету 66 миллионов лет назад. Оно было вызвано падением огромного астероида "Чиксулуб" диаметром в 14 километров, передает "ТВ Центр".

Вызванные катастрофой последствия до сих пор называют главной причиной гибели динозавров. Модель распространения цунами-убийцы представили ученые из США. Такое наглядное исследование сделано впервые. До сих пор было известно, что удар астероида пришелся по мелководью северо-западного побережья полуострова Юкатана. Однако чтобы наглядно представить процесс последствия такого удара, пришлось досконально изучить деформацию земной коры, вызванной таким столкновением. Так ученым удалось установить, что гигантское цунами высотой в полтора километра впоследствии распространилось по всему мировому океану. Так, в Мексиканском заливе волна двигалась со скоростью 143 километра в час, в течение первых 24 часов цунами накрыло всю Атлантику.

Как рассказала один из авторов исследования, ведущий научный сотрудник Мичиганского университета (США) Молли Рэйндж, данный эксперимент является первым в своем роде, когда проводится глобальное моделирование цунами, вызванного падением астероида. Гигантское цунами высотой в полтора километра было не единственным последствием падения астероида. Оно также вызвало ударные волны и выброс в атмосферу огромного количества горящих камней и пыли. Это спровоцировало лесные пожары, оставило планету без солнечного света и в конце концов уничтожило гигантских ящеров.