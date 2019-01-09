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На похоронах Криса Кельми разразился скандал

10:32
  • среда
  • 09 января 2019

К гробу певца не пустили друзей

В столице простились с певцом Крисом Кельми. Церемония прошла в закрытом режиме. В последний путь артиста провожали только самые близкие люди.
Появились подробности смерти Криса Кельми

Не пустили на похороны даже некоторых друзей Кельми. Из-за этого разгорелся скандал. Люди, которые хотели попрощаться с певцом, пришли на Никольское кладбище, но к гробу им пройти не удалось, пишет "Дни.ру".

Криса кремировали в присутствии не более чем 20 человек. "Были родные — жена, сын, мы со старшим братом, племянницы. Близкие друзья и артисты — Сергей Минаев, Андрей Мисин, Коля Трубач, Игорь Мельник, Миша Муромов", — рассказал брат Кельми. 

Напомним, что Крис Кельми умер в ночь на 1 января. Артисту было 63 года.

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