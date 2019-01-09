Опубликовано фото убийцы полицейского в Подольске

​Подозреваемый приехал из Чувашии

В Сети появились фотографии мужчины, который предположительно убил сотрудника МВД России по Тверской области в подмосковном Подольске. По данным Следственного комитета по Московской области, погибшему было 36 лет.

Трагедия произошла в результате конфликта в одной из квартир. Приехавший из Тверской области сотрудник полиции находился в гостях у знакомой. Там он распивал спиртные напитки с ее соседом. В какой-то момент между мужчинами возник конфликт на почве ревности. В итоге сосед взял нож и ударил оппонента в шею. Полицейский скончался на месте. Подозреваемый сбежал с места преступления.

Как рассказали в ГСУ СКР по Подмосковью, подозреваемый родом из Чувашии. Ранее он уже был судим за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Убийство произошло утром 9 января в одном из домов на улице Академика Доллежаля. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.