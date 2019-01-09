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Мерцание в космосе: ученые получили сигнал от инопланетян

11:36
  • среда
  • 09 января 2019

Феномен не поддается научному объяснению

В объектив телескопов американских ученых попали мощные лазерные вспышки со звезды Табби. Аналогичное свечение обнаружено и в других областях.

Звезда, находящаяся на расстоянии 1470 световых лет от Земли, периодически теряет до двадцати процентов яркости, а затем снова загорается. Астрономы предположили, что звезду что-то загораживает.

Исследователи отдела астрономии и астрофизики и центра экзопланет и обитаемых миров Пенсильванского университета предположили, что звезду могут загораживать широкие панели на орбите, использующие излучение для получения электроэнергии. Это свидетельствует о появлении высокоразвитой цивилизации.

Кроме того, существует предположение о том, что источником вспышек является лазер, который используют для запуска космических кораблей или в военных целях. Ученые представили результаты исследования в специальном отчете. По их данным, современная космическая техника сможет зафиксировать внеземной лазер на расстоянии 1470 световых лет, если его мощность превышает 24 мегаватт.

Еще одно мерцание зафиксировано на звезде, расположенной в центре галактики. Источник света тускнел на 80 процентов. Ученые снова посчитали, что звезду что-то загораживает.

Сейчас астрономы пытаются объяснить световые "сигналы" естественными причинами и предсказывают очередное снижение яркости в августе 2019 года. Однако если гипотеза не подтвердится, можно будет сделать вывод о появлении активности представителей инопланетных цивилизаций.

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